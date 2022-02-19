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В Белом доме отметили "основательный прогресс" на переговорах по СВПД в Вене

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне констатируют прогресс на переговорах по возвращению США и Ирана к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы чувствуем, что за последнюю неделю произошел основательный прогресс, и это продолжается", - сказала она.

"Если Иран проявит серьезность, то мы можем прийти к пониманию относительно обоюдного возвращения в СВПД в течение дней", - добавила Псаки.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.

С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. В настоящий момент в Вене проходит восьмой раунд переговоров.

США Иран СВПД Вена

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