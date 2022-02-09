Псаки заявила, что завершать переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД надо быстро

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о возвращении Ирана и остальных сторон к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть скоро заключено, но если это не произойдет в ближайшие недели, то момент может быть упущен, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Наши переговоры с Ираном достигли важнейшего момента в контексте возвращения обоих сторон к полной имплементации СВПД, соглашения, которое описывает ключевые моменты обеспокоенности обеих сторон. Но если оно не будет достигнуто в ближайшие недели, то движение Ирана в развитии ядерной программы сделает невозможным для нас вернуться к СВПД", - сказала Псаки.

Постпред РФ при международных организация в Вене Михаил Ульянов ранее в среду сообщил в твиттере, что провел встречу со спецпосланником по Ирану Робертом Мэлли, и они обсудили перспективы ядерного соглашения.