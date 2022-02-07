Постпред Ульянов заявил о готовности проекта иранской ядерной сделки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вышли на финишную прямую, уже готов проект итогового документа, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь. Сверстан проект итогового документа", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано во вторник.

По словам дипломата, в проекте "есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе". "Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", - отметил Ульянов.

Он не стал отвечать на вопрос о конкретных сроках завершения переговоров.

"Нам осталось решить еще ряд вопросов, в том числе довольно принципиальных", - подчеркнул постпред.

Он уточнил, что "в зависимости от тех требований, которые выставит иранская сторона, станет яснее, сколько нам осталось до завершения процесса переговоров".

"Что касается Российской Федерации, то мы категорически против установления искусственных крайних сроков", - отметил Ульянов.

В то же время, подчеркнул он, в Москве согласны, что "переговоры нельзя затягивать и что при желании их вполне можно завершить до конца текущего месяца". "При наличии политической воли и готовности сторон проявить разумную гибкость это реально", - сказал дипломат.

Ранее Госдепартамент США сообщил о завершающей стадии переговоров Вашингтона и Тегерана по СВПД.

"Мы добились прогресса, сузив список разногласий только до ключевых приоритетов всех сторон. И именно поэтому сейчас настало время для политических решений", - сказал высокопоставленный представитель Госдепа.

С апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели без прямого участия США восемь раундов переговоров о восстановлении СВПД. В начале января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты нацелены на быстрое возвращение вместе с Тегераном к соблюдению обязательств по СВПД, поскольку "ускорение ядерной деятельности Ирана сделает это соглашение бессмысленным".