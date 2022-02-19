Возгорание на газопроводе в Луганске ликвидировано

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировали возгорание на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска, возникшее в результате мощного взрыва, сообщили в "Луганскгазе".

"МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении предприятия.

Взрыв, повлекший возгорание, произошел около 00:05 по московскому времени. Спустя 40 минут после первого взрыва, по сообщению корреспондента "Интерфакса", прогремел второй взрыв.