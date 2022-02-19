Гендиректор "Луганскгаза" объяснила взрывы в городе диверсией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Диверсия стала причиной взрыва на газопроводе в поселке Малая Вергунка и взрыва в Каменнобродском районе Луганска, полагает генеральный директор "Луганскгаза" Татьяна Богородько.

Она заявила, что специалисты оценили характер повреждений.

"Причиной обоих взрывов является диверсия", - сообщила Богородько журналистам.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал о двух взрывах в городе. По данным "Луганскгаза", первый взрыв зафиксирован на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска. Об обстоятельствах второго взрыва не сообщалось.