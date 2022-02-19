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Мэр Сухума заявил о готовности принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мэр города Сухум Беслан Эшба заявил о готовности принять в столице Абхазии эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По поручению Эшбы соответствующую информацию довели по телефону главам администраций Донецка и Луганска заместители мэра Сухума Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба, сообщает пресс-служба мэрии.

Как говорится в сообщении, главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили руководство Сухума за поддержку.

В свою очередь МЧС Абхазии заявило о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи коллегам и мирному населению. Об этом сообщил журналистам в Сухуме министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сказал, что пункты временного размещения в семи субъектах Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

Абхазия Сухум ДНР ЛНР Луганск Донецк

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