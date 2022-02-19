Ростовская область ввела режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года", - сказал Голубев на совещании в Ростове-на-Дону в субботу.

Накануне власти Ростовской области объявили о введении режима повышенной готовности после того, как в ДНР и ЛНР заявили о решении эвакуировать жителей в этот регион на фоне обострения ситуации.

Губернатор Ростовской области обратился к президенту РФ с просьбой об экстренной помощи для подготовки к наплыву беженцев, Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему из Донбасса по 10 тысяч рублей. В субботу стало известно, что регион получил 5 млрд рублей на единовременные выплаты.