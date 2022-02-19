В семи российских регионах заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пункты временного размещения в семи субъектах Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"У нас на связи в режиме ВКС находятся начальники семи субъектов РФ - Краснодарского края, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", - сказал Яцуценко на оперативном совещании в субботу в Ростове-на-Дону.

По его словам, в Курской области развернуто 15 пунктов временного размещения (ПВР) до 1,5 тыс. человек. Воронежская область подготовила 42 пункта для 4 500 беженцев. Белгородская область может принять 400 человек в четырех пунктах, Орловская - 500 человек в десяти пунктах, Московская - 500 человек в 10 пунктах, Брянская - 500 человек в пяти пунктах. Краснодарский край подготовил 15 мест размещения для 20 тысяч человек.

"Предлагаем отправить граждан на ж/д транспорте в столицы данных субъектов, где их встретят, разместят и обеспечат всем необходимым для длительного пребывания в пунктах временного размещения. Железная дорога в полном объеме подтверждает перемещение беженцев", - сказал замминистра.

Кроме того, он отметил, что дорабатывается вопрос о приеме беженцев еще 19 субъектами РФ, находящимися до Урала, в том числе 16 из них предварительно готовы принять 45 тысяч человек.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на единовременные выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.