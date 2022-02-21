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Кремль не располагает данными о сигналах США о возможных терактах в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Кремль выясняет, поступала ли информация от США по линии спецслужб о возможности терактов в России, но пока о таких сигналах неизвестно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал предупреждение для американских граждан, появившееся на сайте посольства США в Москве, о том, что в российской столице, в Петербурге и в зонах на границе с Украиной возможны теракты.

"Это весьма и весьма необычная практика со стороны дипломатических представительств", - отметил Песков.

Дмитрий Песков США

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