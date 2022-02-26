Грузия окажет гуманитарную помощь Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Грузия выделит один миллион лари ($320 тыс.) для помощи пострадавшему населению Украины, сообщает в субботу пресс-служба грузинского правительства.

По ее данным, на средства, выделенные из Резервного фонда страны, будет закуплена фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения.

Между тем Грузия не присоединилась к санкциям, введенным в отношении России.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос о присоединении страны к санкциям Запада заявил, что "антинародная и непродуманная политика в стране закончилась". Он назвал "безответственной и вредительской" политику, которую ведут радикальные оппозиционные партии, требующие от властей присоединиться к санкциям против РФ.