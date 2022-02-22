На территории ДНР замечены колонны бронетехники

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большое количество бронетехники замечено на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.