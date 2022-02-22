Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Минобороны обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР.

Тексты указов опубликованы в ночь на вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Своими указами Путин поручил МИД РФ "провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры" с ДНР и ЛНР "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании". До подписания этих договоров, в связи с обращениями глав ДНР и ЛНР, президент России поручил Минобороны обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР.

Признание Донецкой и Луганской народных республик "в качестве суверенного и независимого государства" в указе обосновано "волеизъявлением народа" ДНР и ЛНР и "отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

Ниже опубликованы полные тексты указов Путина о признании ДНР и ЛНР.

Указ президента РФ о признании Донецкой народной республики

1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Донецкой Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Донецкой Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

21 февраля 2022 года

Указ президента РФ о признании Луганской народной республики

1. Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Луганской Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

З. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Луганской Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Луганской Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

21 февраля 2022 года