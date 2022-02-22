Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 509 979+1 255 019

Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Минобороны обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР.

Тексты указов опубликованы в ночь на вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Своими указами Путин поручил МИД РФ "провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры" с ДНР и ЛНР "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании". До подписания этих договоров, в связи с обращениями глав ДНР и ЛНР, президент России поручил Минобороны обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР.

Признание Донецкой и Луганской народных республик "в качестве суверенного и независимого государства" в указе обосновано "волеизъявлением народа" ДНР и ЛНР и "отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

Ниже опубликованы полные тексты указов Путина о признании ДНР и ЛНР.

Указ президента РФ о признании Донецкой народной республики

1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Донецкой Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Донецкой Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

21 февраля 2022 года

Указ президента РФ о признании Луганской народной республики

1. Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Луганской Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

З. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Луганской Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Луганской Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

21 февраля 2022 года

Россия ДНР ЛНР Владимир Путин

Новости

Федеральное собрание РФ закрепит решение Путина о признании ДНР и ЛНР во вторник

Президент РФ подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин пообещал покарать виновных за трагедию в Одессе

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе. Текст

Путин назвал Ленина архитектором Украины

Президент РФ обратился к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });