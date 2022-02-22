Водопровод в Донецке по-прежнему работает с ограничениями
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке подача воды потребителям значительно сокращена из-за повреждения водоузла, сообщил в соцсетях глава городской администрации Алексей Кулемзин.
"Возле Северного водоузла произошел порыв D-1200 мм, произошло сокращение холодного водоснабжения: Киевский район - 50%; Кировский район - 80%; Куйбышевский район - 80%; Ленинский район - 50%; Петровский район - 30%", - написал он.
Причину аварии он не назвал.
21 февраля в ДНР сообщили, что в результате артиллерийского обстрела была остановлена Донецкая фильтровальная станция и прекращена подача холодной воды.