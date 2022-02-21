Донецк остался без воды из-за обстрела фильтровальной станции

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подача воды в Донецк прекращена из-за остановки городской фильтровальной станции в результате обстрела, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством ДНР в СЦКК.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.