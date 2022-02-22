Луганская ТЭС снова перестала работать

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Луганская ТЭС прервала работу: поврежденный после обстрела трансформатор связи загорелся, сообщила компания "ДТЭК Энерго".

"Работники станции не пострадали. Однако это повреждение не позволяет обеспечивать минимальную нагрузку электростанции", - объяснили энергетики.

Сейчас на ТЭС остаются только те сотрудники, присутствие которых критически необходимо для ее функционирования, все остальные работают в удаленном режиме.

"Возобновление работы возможно при прекращении огня. Это позволит энергетикам и работникам сетей провести ремонтные работы и обезопасить оборудование для дальнейшей работы станции после стабилизации ситуации в регионе", - отмечается в сообщении.

Луганская ТЭС в городе Счастье переставала работать 21 февраля после обстрела.