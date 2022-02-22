Казахстан стал первой страной, одобрившей российскую вакцину "Спутник М"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Казахстана одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - говорится в сообщении фонда во вторник.

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Этот двухкомпонентный препарат был разработан в центре им. Гамалеи Минздрава России. Он представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых.

Как отметили в РФПИ, вакцина "Спутник М" была зарегистрирована Минздравом РФ на основании клинических исследований, которые подтвердили ее высокий профиль безопасности и иммуногенности среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослых.

Вакцинация в России подростков началась с 24 января текущего года. 2 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ вакцинировано от COVID-19 почти 17 тыс. детей.