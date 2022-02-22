Зеленский призвал Запад не откладывать принятие санкций против России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны к быстрому введению санкций против РФ в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.

"Касательно санкционной помощи... Сейчас все происходит очень быстро, и именно быстрая помощь нужна. Видите - как Россия, например, признала ЛНР-ДНР. Как она это сделала? Очень быстро. Реакция должна быть такой же быстрой", - сказал Зеленский во вторник журналистам, отвечая на вопрос, какая помощь других государств нужна сейчас Украине.

"Санкционная политика - это более мощная политика, которая действительно будет влиять на дальнейшую вероятную эскалацию со стороны РФ. Не ждать, пока она (эскалация) будет, потому что уже первые шаги этой агрессии сделаны... Считаем, что юридически агрессия сделана", - заявил президент Украины.

Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики.