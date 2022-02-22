Как в мире отреагировали на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Обобщение

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после почти часового обращения к россиянам объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указы о признании, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР были подписаны в прямом эфире. Как ожидается, Госдума ратифицирует документы днем во вторник, а позже ратификационный законопроект будет одобрен Советом Федерации.

Большинство зарубежных лидеров встретили решение Путина о признании ДНР и ЛНР резко негативно, но, по-видимому, России пока удастся избежать жестких санкций, которыми страны Запада угрожали РФ в случае нападения на Украину.

Президент США Джо Байден "решительно осудил" решение о признании Россией ДНР и ЛНР в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер уже подписал указ о санкциях против торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР, а также о блокировке имущества лиц, связанных с республиками Донбасса. Пакет мер, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину, пока остался не задействованным.

Канада также "решительно осуждает" признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса и намерена ввести санкции. "Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - сообщила в твиттере министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик "печальным признаком" и "явным нарушением международного права". "Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины", - заявил британский премьер. По мнению Джонсона, решение Путина "сделало Минские соглашения и процесс неосуществимыми". Во вторник Лондон объявит о новых санкциях против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. По данным британских СМИ, пока речь идет не о жестком пакете мер, подготовленном на случай вторжения РФ на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести "точечные европейские санкции". Также он выступил за проведение экстренного заседания СБ ООН. По мнению Парижа, признание ЛНР/ДНР стало "нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушением суверенитета Украины, "вопиющим нарушением международного права" и "тяжелым ударом по дипломатическим усилиям мирного урегулирования". Она призвала РФ отменить решение о признании, предупредив, что Германия и международные партнеры "отреагируют на это нарушение международного права".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал решение президента РФ о независимости ДНР и ЛНР "актом агрессии против Украины", "окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права". Он призвал созвать заседание Европейского совета и ответить "незамедлительными санкциями".

Президент Молдавии Майя Санду осудила признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. "Это явно противоречит международному законодательству. Молдова по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Санду в твиттере.

С осуждением этого шага также выступила Финляндия. "Финляндия осуждает односторонний акт, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание регионов сепаратистов в восточной Украине - это серьезное нарушение минских договоренностей", - говорится в заявлении президента страны Саули Ниинистё. По его словам, Финляндия присоединится к "коллективному ответу" ЕС.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на признание ДНР/ЛНР такой записью в твиттере: "Румыния решительно осуждает признание Россией Донецкой и Луганской областей Украины независимыми. Это вопиющее нарушение международного права, которое должно повлечь за собой самую жесткую реакцию международного сообщества. Мы твердо поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность".

Грузия поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает решение о признании ЛНР и ДНР, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили. "Грузия строго осуждает "признание" Россией Донецкого и Луганского регионов Украины, что является повторением того сценария, в результате которого последовала оккупация 20 процентов нашей территории", - написала в твиттере Зурабишвили.

О поддержке решения России по ДНР и ДНР заявили Южная Осетия и Абхазия, которые сами являются частично признанными государствами. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал признание Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик "ожидаемым, обоснованным и оправданным решением". Глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что решение Путина "является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам".

Международные организации и союзы также осудили признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Евросоюз считает признание ДНР и ЛНР нарушением международного права и намерен твердо и решительно на него ответить.

"Признание двух сепаратистских регионов на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такой же текст в своем твиттере в понедельник опубликовал и глава Евросовета Шарль Мишель.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением России признать ДНР и ЛНР.

"Генсек считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. По его словам, Гутерриш указал, что этот шаг "противоречит принципам Устава ООН".

Он призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и отметил, что "все имеющие отношение к ситуации стороны должны сосредоточиться на усилиях по обеспечению незамедлительного прекращения боевых действий, защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры".

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осудил решение Путина и призвал РФ воздержаться от силового вторжения на Украину.

"Что касается решения президента Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого прискорбного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений", - написал Рау в твиттере.

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен подчеркнул важность того, "чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию". Он добавил, что по-прежнему готов продолжать диалог по мирному урегулированию в формате ТКГ, отметив, что "дипломатия и переговоры не имеют альтернативы".

Президент ПАСЕ Тини Кокс призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и решить разногласия путем диалога.

"Присоединяюсь к заявлению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о том, что признание Российской Федерацией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении.

Кокс также сообщил о намерении предложить Ассамблее рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, в том числе, на Постоянном комитете в Берлине 11 марта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение РФ признать ДНР и ЛНР. По его словам, такое решение "подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает усилия, направленные на разрешение конфликта, и нарушает минские договоренности". Столтенберг призвал Россию "выбрать путь дипломатии" и "отвести свои войска от Украины в соответствии со своими международными обязательствами".