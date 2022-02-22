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Верховная рада призвала другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины призвала иностранные государства и международные организации не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, осудить решение РФ об их легализации и ввести против РФ жесткие санкции.

В поддержку соответствующего постановления №7088 на заседании во вторник проголосовали 336 народных депутатов.

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"Призываем иностранные государства, международные региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Луганской и Донецкой областей", - говорится в заявлении.

Верховная Рада также призвала правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить решение Российской Федерации о признании независимости ОРДЛО как незаконное.

"Подчеркиваем, что это решение является частью многолетних системных усилий Российской Федерации, направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и разрушение его государственности", - отмечается в заявлении.

Украинский парламент призвал иностранные государства и международные организации "ввести дополнительные жесткие секторальные финансовые, персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации безопасности в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока - 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в том числе тех, которые касаются российского военно-промышленного комплекса".

Украина Верховная рада

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