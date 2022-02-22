Глава ЛНР оценил восстановление республики в 1,5 трлн рублей

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что для восстановления региона потребуется порядка полутора триллионов рублей.

"Речь идет об очень серьезных цифрах. Я в интернете читал отчет одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей. Это неточная цифра. Я не уверен в компетентности этого специалиста, но приблизительно речь шла об этом", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о требуемой экономической помощи от России для восстановления ЛНР.

Глава ЛНР напомнил, что на территории республики на сегодняшний день реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 годы, которая позволит "восстанавливать дороги, менять трубопроводы, восстанавливать экономику нашей республики, развивать и восстанавливать железную дорогу, открывать новые предприятия и восстанавливать рабочие места".

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. В республиках объявлена всеобщая мобилизация. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.