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В Красном Кресте занимаются решением проблемы с подачей воды в Донецке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Международном комитете Красного Креста во вторник заявили, что обеспокоены ситуацией с нехваткой воды из-за повреждений системы водоснабжения в Донецке.

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"Мы реагируем на серьезные проблемы нехватки воды в Донецке из-за активных военных действий, выводящих несколько водных станций и трубопроводов из строя", - говорится в сообщении МККК в твиттере.

"Наш приоритет - это восстановление поставок для медицинских объектов и восстановление пунктов водоснабжения в пострадавших районах", - указывается в нем.

В международной организации призвали все имеющие отношение к ситуации стороны "пощадить жизненно важную гражданскую инфраструктуру".

"Тысячи людей в Докучаевске и Еленовке получили от нас помощь сегодня. Наши коллеги доставили 3000 литров питьевой воды в больницу Докучаевска и 7000 литров воды в муниципалитет Донецка", - отметили в МККК.

Ранее во вторник глава администрации столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кулемзин сообщил, что подача воды в Донецке значительно сокращена из-за повреждения водоузла.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Красный крест ДНР

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