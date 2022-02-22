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Глава МИД Украины счел, что разрывать дипотношения с РФ надо было еще в 2014 г.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сожалеет, что Киев не разорвал дипотношения с Москвой еще в 2014 году.

"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято", - сказал Кулеба на брифинге в украинском посольстве в Вашингтоне во вторник.

"Мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - отметил .

"Что касается того, когда это произойдет, то президент примет соответствующее решение, дальше мы, собственно, выйдем с официальной позицией, это будет означать разрыв дипотношений", - отметил Кулеба.

Глава МИД напомнил, что Украина не имеет посла в России с 2014 года, а сейчас временный поверенный в делах в РФ Василий Покотило направляется в Киев.

"Это тоже наш четкий политический сигнал. Это не просто так мы его вызвали в командировку. В дипломатии это является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами опустились, знаете, как говорят, они и так были на дне, а сейчас опустились ниже дна. Поэтому ждет окончательного решения касательно дипломатических отношений", - подчеркнул Кулеба.

Ранее на пресс-конференции во вторник Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

"Ко мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - сказал Зеленский.

По его словам, "признанием так называемых "Л/ДНР" Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - Резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года".

Между тем в Верховной раде во вторник были зарегистрированы проекты постановлений об обращении парламента к Зеленскому о разрыве дипломатических отношений с РФ, а также о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях.

МИД Украины Дмитрий Кулеба Украина

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