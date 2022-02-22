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В ДНР предложили создать штабы для координации с ВС РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Для определения зон ответственности и взаимодействия подразделений Луганской и Донецкой народных республик и российской армии должны быть созданы специальные штабы, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Для взаимодействия (ВС России и ДНР/ЛНР - ИФ) должны быть созданы штабы, которые будут определять зоны ответственности подразделений и решать, кто и чем будет заниматься", - заявил Басурин во вторник в эфире "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее во вторник Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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