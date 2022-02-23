В ДНР с начала суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины семь раз с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), следует из данных в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Так, в 1:30 на направлении Широкино - Саханка было выпущено две гранаты из СПГ, в 1:31 - 12 мин калибром 120 мм на направлении Лебединское - Безыменное, две гранаты - из РПГ на направлении Лебединское - Саханка в 1:35, две гранаты из РПГ с применение крупнокалиберных пулеметов в 1:35 на направлении Водяное - Коминтерново, семь снарядов из БМП-1 было выпущено в 1:56 на направлении Старогнатовка - Белая Каменка.

Кроме того, десять мин калибром десять мин калибром 120 мм было выпущено в 4:32 на направлении Водяное - Вольво-Центр, пять мин калибром 82 мм в 4:40 на направлении Авдеевка - Спартак.