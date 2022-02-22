В ДНР заявили о четверых погибших от обстрелов за шесть дней эскалации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - За последние шесть дней в Донбассе ДНР зафиксировала почти 300 обстрелов, в результате которых погибли четыре мирных жителя, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За шесть дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 281 нарушение режима прекращения огня, всего противником выпущено 3719 боеприпасов различного калибра. Погибли четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, распространённом во вторник представительством ДНР в СЦКК.

Сообщается о повреждении за указанный период 25 жилых домов и 17 объектов гражданской инфраструктуры.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Между тем советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что во вторник вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области при обстреле со стороны ДНР погиб украинский военнослужащий.

"Вечером 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района ... погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка", - написал Геращенко в телеграм-канале.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, со своей стороны, сообщает об обстреле города Марьинка (Донецкая область). При этом был ранен 50-летний мирный житель. "С осколочными ранениями плеча и кисти левой руки он госпитализирован в больницу", - написал Кириленко в фейсбуке.