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Антонов заявил, что РФ не намерена пересматривать свою внешнюю политику из-за санкций США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ведение США и их союзниками санкций против России не могут изменить внешнеполитический курс России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", - следует из сообщения Антонова в фейсбуке.

Он отметил, что санкции, введенные Соединенными Штатами и рядом их союзников, негативно отразятся на финансовых рынках всего мира и США в частности.

"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", - написал Антонов.

По словам дипломата, "на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений, вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию".

Антонов отметил, что Белому дому "достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска", а вместо этого Вашингтон "избрал другую линию - накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне".

В результате, "взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", заявил российский посол.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

Санкции, по его словам, предусматривают также меры против российских элит, заявил Байден.

Анатолий Антонов Россия США

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