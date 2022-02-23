Антонов заявил, что РФ не намерена пересматривать свою внешнюю политику из-за санкций США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ведение США и их союзниками санкций против России не могут изменить внешнеполитический курс России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", - следует из сообщения Антонова в фейсбуке.

Он отметил, что санкции, введенные Соединенными Штатами и рядом их союзников, негативно отразятся на финансовых рынках всего мира и США в частности.

"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", - написал Антонов.

По словам дипломата, "на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений, вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию".

Антонов отметил, что Белому дому "достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска", а вместо этого Вашингтон "избрал другую линию - накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне".

В результате, "взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", заявил российский посол.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

Санкции, по его словам, предусматривают также меры против российских элит, заявил Байден.