Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ за ДНР и ЛНР

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.

"Я собираюсь начать с введения санкций в ответ (на действия России - ИФ), которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями", - заявил Байден во время выступления во вторник.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Байден также пообещал, что со среды США начнут вводить санкции и против российских элит и их родственников.

ВЭБ уже давно находится под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований.

"Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

При этом он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы от санкций пострадала только Россия, а не США и их союзники.

Президент заявил, что власти США внимательно следят за поставками энергии на американскую территорию, чтобы избежать каких-либо перебоев, а администрация делает все возможное, чтобы защитить бизнес и потребителей от повышения цен.

В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро (теперь же, как следует из заявлений ЕС и Байдена, не останется и этой опции).

Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но пока не реализован.

Президент США добавил, что в течение нескольких месяцев США тесно сотрудничали с партнерами и союзниками в Европе и по всему миру, чтобы подготовить ответ на действия России.

По его словам, признание Россией независимости ДНР и ЛНР равносильно нападению на Украину.

"Это начало вторжения России на Украину", - сказал Байден.

Он отметил, что выступление президента России Владимира Путина накануне показало, что российский лидер "создает основания для того, чтобы пойти намного дальше".

"Мы по-прежнему считаем, что Россия готова действовать дальше в осуществлении массивной военной атаки против Украины. Но я надеюсь, что я не прав относительно этого", - добавил Байден.

По его словам, дипломатическое урегулирование с Россией ситуации вокруг Украины по-прежнему возможно.

"По-прежнему есть время, чтобы предотвратить наихудший сценарий, который, если Россия будет действовать так, как мы опасаемся, принесет невыразимые страдания миллионам людей", - добавил он.

Он отметил, что США и союзники все еще "готовы к дипломатии, если Россия настроена серьезно".

Байден подчеркнул, что "судить Россию будут по действиям, а не по словам".

Однако американский лидер заверил, что США продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине и будут укреплять силы союзников по НАТО. Байден заявил, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Сегодня в ответ на признание России в том, что они не выведут свои войска из Белоруссии, я дал разрешение на дополнительную переброску сил и техники США, которые уже находятся в Европе, чтобы усилить наших балтийских союзников - Эстонию, Латвию и Литву", - отметил Байден, указав, что эти действия являются полностью оборонительными.

Ранее главы МИД стран ЕС и стран G7 согласовали новый пакет санкций против России. Они коснутся нескольких российских банков, 351 депутата Госдумы и ряда других лиц. Пакет этих санкций был дополнен решением Германии приостановить процедуру сертификации "Северного потока 2".

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.