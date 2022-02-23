От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народной республик. В целом рестрикции реализованы не в самом жестком варианте, и точка невозврата, которой могли бы стать, например, блокирующие санкции в отношении системообразующих публичных банков, пока не пройдена и форточка дипломатических возможностей не захлопнута. Зато санкционное меню оказалось неожиданно богатым - в первую очередь, из-за включения в SDN-List госкорпорации ВЭБ, представленной в самых разных сферах.

Сначала в специальном телевизионном обращении ключевые пункты санкционного пакета обрисовал президент США Джо Байден. Он сообщил, что блокирующие санкции, то есть включение в SDN-List, затронут две крупные финансовые группы - ВЭБ и "military bank" (имелся в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК).

ВЭБ уже давно находился под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

Теперь же речь идет именно о "черном списке" (SDN List). Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, замораживаются. Транзакции фигурантов списка с резидентами США или на территории США запрещены. Исключения или отсрочки оговариваются отдельными документами OFAC, подразделения Минфина США, ответственного за правоприменение в области санкций.

ВЭБ не является банком с точки зрения регулирования, но, тем не менее, это один из крупнейших кредиторов российской экономики: его кредитный портфель с учетом лизинга на конец сентября составлял 1,8 трлн рублей, активы равнялись 3,9 трлн рублей. ВЭБ финансирует ряд масштабных инвестпроектов, предусматривающих закупку за рубежом оборудования, в том числе посредством участия в синдицированных кредитах вместе с коммерческими банками.

В первом комментарии после включения в SDN-List ВЭБ ограничился заявлением о том, что госкорпорация продолжит выполнять принятые на себя обязательства, будет "повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность". Крупные заемщики ВЭБа, особенно из числа публичных компаний, наверняка захотят более подробных разъяснений - по крайней мере, с точки зрения проблематики санкционного комплаенса. Пока же у тех контрагентов ВЭБа и его "дочек", которые принимают в расчет американские законы, есть месяц на сворачивание операций с ними: США дали на это срок до 24 марта.

В санкционной практике неоднократно имели место случаи продления подобных дедлайнов, наиболее яркий пример - группа "ГАЗ", полноценное вступление в силу санкций против которой переносится вот уже почти четыре года. Пример En+ Group и "Русала" показал, что за время действия отсрочек можно выработать схему выхода из-под санкций и реализовать ее, но в этом случае - как минимум, в отношении самого ВЭБа - аналог "плана Баркера" невозможен, так как фактически невозможна смена основного собственника ("Русал" и En+ покинули санкционные списки после того, как Олег Дерипаска перестал быть их контролирующим акционером).

День защитников, полузащитников и нападающих

Вместе с ВЭБом под санкциями оказались сразу четверть сотни связанных с ним структур. Это и Российский экспортный центр, которому теперь чисто технически будет крайне непросто выполнять свои базовые функции, и производитель коксующегося угля "Сибуглемет" (долларовые расчеты за экспортные поставки должны проходить через американские банки), и футбольный клуб ЦСКА, чей бизнес по масштабам не сравним с сырьевым, но тоже сопряжен с многочисленными валютными транзакциями - от оплаты зарубежных сборов до перечислений за трансферы игроков и услуги их агентов.

Также в списке белорусская, украинская и азиатская "дочки" ВЭБа, "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", VEB Ventures, "Ангстрем-Т", Росэксимбанк, ЭКСАР, SPV-компания для выпуска облигаций в рамках Фабрики проектного финансирования и другие структуры.

Промсвязьбанку в обмен на отнятое право расчетов в долларах от Джо Байдена достался готовый слоган - "Their military bank". В пресс-релизе OFAC говорится, что при помощи ПСБ, который сконцентрировал в своих руках обслуживание около 70% оборонных госконтрактов, российские власти снижали санкционные риски для крупнейших банков - Сбера и ВТБ.

Вместе с ПСБ под санкции попали 17 связанных с ним структур, включая лизинговые "дочки" и УК "Промсвязь", а также два нефтяных танкера и два контейнеровоза.

Санкции против Промсвязьбанка накладывают ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции, констатировал ПСБ в своем заявлении.

"Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям", - заявили в банке.

Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приема наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России. Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются, ПСБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы "Мир" не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств.

ПСБ принадлежит государству, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. Объем предоставленного предприятиям ОПК финансирования составляет 1,5 трлн рублей, говорил в декабре прошлого года глава Промсвязьбанка Петр Фрадков (попавший в SDN-List вместе со своей организацией) на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Промсвязьбанк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". До вчерашнего дня в отношении ПСБ не действовали никакие ограничения со стороны иностранных государств, хотя его позиционирование как "банка для оборонки" и ограничения на раскрытие информации подразумевали, что такой сценарий власти изначально не исключали.

Кроме Петра Фрадкова, персональные санкции коснулись еще двух топ-менеджеров, чьи отцы уже попали в SDN раньше: это зампред ВТБ Денис Бортников и глава VK Group Владимир Кириенко.

Бить буду аккуратно

Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований.

"Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке.

В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро (теперь же, как следует из заявлений ЕС и Байдена, не останется и этой опции). Правда, в масштабе общей программы заимствований евробонды сейчас не играют принципиальной роли, главной целью их размещения в последние годы было поддержание присутствия суверена на рынке.

Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но до сих пор не был реализован.

Теперь же США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

В связи с тем, что в SDN-List был включен ВЭБ, выполняющий функции агента по обслуживанию государственного внешнего долга РФ, OFAC выпустила специальную лицензию, разрешающую продолжение соответствующих операций в отношении выпущенных до 1 марта 2022 года обязательств.