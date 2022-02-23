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Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Армения не планирует признавать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Такого вопроса в повестке нет", - сказал Унанян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Он отметил, что Ереван желает, чтобы существующие между двумя дружественными странами - Россией и Украиной - проблемы были решены путем дипломатического диалога и переговоров, на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.

"Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", - отметил Унанян.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Россия установила с республиками дипломатические отношения.

В МИД РФ призвали другие страны последовать примеру России и признать независимость ДНР и ЛНР.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

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