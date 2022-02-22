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РФ установила дипотношения с ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 22 февраля 2022 года устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает МИД РФ.

"В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 71 от 21 февраля сего года сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, российская сторона "нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности".

Сообщается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил поздравления министру иностранных дел Донецкой народной республики Наталье Никоноровой и министру иностранных дел Луганской народной республики Владиславу Дейнего "по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с Россией".

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

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