Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Над посольством России в Киеве спущен российский флаг, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей из Украины.

В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что "с 2014 года неоднократным нападениям подвергались посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове".

Между тем в среду МИД Украины рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию или покинуть страну, если они уже находятся на ее территории.