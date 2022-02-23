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Цена газа в Европе впервые в этом году превысила $1000 за тысячу кубометров

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе впервые в 2022 году превысила $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Днем в среду цена ближайшего (мартовского) фьючерса на хабе TTF достигла $1004 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги на TTF закрылись на уровне $925.

Ранее газ выше тысячи долларов в Европе торговался в декабре прошлого года.

Главная политическая новость, которая могла повлиять на котировки, - в том, что власти ФРГ решили провести дополнительное изучение влияния газопровода "Северный поток 2" на безопасность поставок.

Среди рутинных отраслевых процессов - похолодание в Европе и сокращение выработки электроэнергии из возобновляемых источников, возобновление деловой активности после праздников в Азии и новый рост цен на СПГ по азиатскому индексу Platts JKM.

газ Европа

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