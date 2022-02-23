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В парламенте Эстонии предложили отозвать подпись под пограничным договором с РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии на внеочередном заседании парламента представила проект постановления с предложением правительству республики отозвать подпись под эстонско-российским договором о границе.

Передавший проект постановления депутат Пауль Пуустамаа в своей речи назвал заключение в 2014 году договора об эстонско-российской границе "серьезной ошибкой".

"Этим договором Эстонская республика соглашается (...) что срок действия Тартуского мирного договора истек", - заявил в своей речи Пуустамаа.

По его словам, "Нет никаких существенных оснований для отдачи 5,2% суши, территориальных вод и воздушного пространства Эстонии иностранному государству".

"Поэтому правительство Эстонии ни в коем случае не должно продвигать ратификацию договора о границе в парламенте", - сказал Пуустамаа.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Парламент Эстонии Эстония Пауль Пуустамаа

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