МИД Эстонии выразил Москве протест в связи с признанием республик Донбасса

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России в связи с признанием РФ Донецкой и Луганской народных республик.

"Заместитель министра иностранных дел Рейн Таммсаар (Rein Tammsaar), который встретился с временным поверенным в делах посольства России Сергеем Налобиным, самым решительным образом осудил признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и вступление российских войск на территорию Украины. Таммсаар подчеркнул, что, по мнению Эстонии, это грубое нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума. Шаг России полностью противоречит Минским соглашениям, целью которых было обеспечение мира на востоке Украины", - сообщил МИД.

В министерстве отметили, что Эстония вместе с Евросоюзом отвечает на действия России новыми ограничительными мерами, в том числе в отношении только что признанных Россией регионов. В случае "продолжения агрессии со стороны России" Евросоюз готов принять дополнительные меры, предупредил МИД.

Таммсаар также подтвердил, что "Эстония и впредь будет всячески поддерживать государственность и территориальную целостность Украины".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Россия установила с республиками дипломатические отношения.

В МИД РФ призвали другие страны последовать примеру России и признать независимость ДНР и ЛНР.

Накануне стало известно, что главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Ограничения планируют ввести в отношении 351 депутата и нескольких российских банков.

Между тем президент США Джо Байден во вторник объявил о решении ввести первый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта. Также блокирующие санкции введены в отношении ВЭБа и 25 его "дочек". Среди них OFAC перечисляет "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росэксимбанк, компанию "Сибуглемет", дочерние банки ВЭБа в Украине и Белоруссии. Под санкции попал и футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.

Под санкции США попали гендиректор технологической корпорации VK Group Владимир Кириенко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. Кроме того, в санкционном списке фигурируют глава ФСБ России Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, но против них и до этого действовали санкции США.