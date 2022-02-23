Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

И дорожную карту для членства в НАТО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии призвал предоставить Украине дорожную карту для достижения статуса кандидата в члены ЕС и членства в НАТО.

"Парламент считает важным, чтобы страны мира поддерживали экономику Украины и решительно увеличивали поставки оружия. (...) Также парламент призывает предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и дорожную карту членства в НАТО", - говорится в принятом в среду заявлении парламента.

За принятие заявления проголосовали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было.

Парламент выразил твердую поддержку народу Украины, территориальной целостности и суверенитета Украины.