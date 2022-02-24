Facebook ограничил аккаунт телеканала "Звезда"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook на 90 дней ограничила страницу телеканала "Звезда", объяснив это неоднократной публикацией фейковой информации. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Соцсеть сочла фейками сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны ВС Украины и про военных погранслужбы Украины, не оказывающих сопротивления российским подразделениям, говорится в сообщении.

В течение ближайших 90 дней посты "Звезды" будут показываться ниже в ленте, чтобы их видело меньше пользователей. Также отключена возможность зарабатывать на рекламе в Facebook и зарегистрировать новую страницу.