Джонсон обсудил с деловыми кругами Великобритании санкции в отношении РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с ведущими городскими фирмами Великобритании, регулирующими органами и торговыми ассоциациями, чтобы обсудить первый пакет экономических санкций, вводимых против России.

"Он ясно дал понять, что в случае эскалации кризиса последуют более жесткие санкции", - говорится в сообщении, опубликованном канцелярией британского премьера.

Отмечается, что группа также обсудила важность координации действий с другими финансовыми центрами, предстоящие законодательные реформы для дальнейшей борьбы с незаконными финансами, а также способы еще большего ограничения доступа России к финансовым услугам Великобритании в случае необходимости. По итогам встречи было принято решение, что "правительство будет продолжать прислушиваться к мнениям сектора, чтобы обеспечить максимальную эффективность скоординированных действий".