Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Джонсон обсудил с деловыми кругами Великобритании санкции в отношении РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с ведущими городскими фирмами Великобритании, регулирующими органами и торговыми ассоциациями, чтобы обсудить первый пакет экономических санкций, вводимых против России.

"Он ясно дал понять, что в случае эскалации кризиса последуют более жесткие санкции", - говорится в сообщении, опубликованном канцелярией британского премьера.

Отмечается, что группа также обсудила важность координации действий с другими финансовыми центрами, предстоящие законодательные реформы для дальнейшей борьбы с незаконными финансами, а также способы еще большего ограничения доступа России к финансовым услугам Великобритании в случае необходимости. По итогам встречи было принято решение, что "правительство будет продолжать прислушиваться к мнениям сектора, чтобы обеспечить максимальную эффективность скоординированных действий".

Великобритания Борис Джонсон Россия

Новости по теме

Новости

В санкционный список ЕС попал ряд вице-премьеров, министров РФ, военачальников и журналистов

ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка

Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным и не получил ответа

Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным и не получил ответа

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ

Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Украины

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });