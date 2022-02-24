США подготовят проект резолюции СБ ООН в связи с операцией РФ на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что будет в срочном порядке готовить резолюцию в связи с началом российской спецоперации на Украине.

"Прямо сейчас президент Путин выступил с посланием войны, - сказала Томас-Гринфилд на экстренном заседании СБ ООН. - Это чрезвычайная ситуация, и завтра (в четверг по московскому времени - ИФ) мы представим резолюцию по этому вопросу".

Ее поддержали представители Великобритании, Франции, Германии и некоторых других стран.

Ранее в четверг Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.