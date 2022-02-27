Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

США и Албания инициировали созыв заседания СБ ООН по Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США и Албания выступили с инициативой созыва очередного заседания СБ ООН по украинской проблеме, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

Источники поясняют, что целью заседания будет проведение процедурного голосования для принятия резолюции о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации вокруг Украины.

Просьба о проведении воскресной сессии по Украине поступила после того, как Россия наложила вето в пятницу на проект резолюции Совета Безопасности ООН.

США Албания СБ ООН Украина Россия

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Гендиректор МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

Гендиректор МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

Запад намерен лишить ЦБ РФ возможности использовать валютные резервы для поддержки рубля

США и союзники объявили о создании группы для реализации санкций против РФ

Военная операция на Украине

ЕС и США решили исключить из SWIFT попавшие под санкции российские банки

ЕС и США решили исключить из SWIFT попавшие под санкции российские банки

РФ закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

Лукашенко и Макрон обсудили события на Украине и европейскую безопасность

Рогозин счел, что Украина разрабатывает угрожающие России ракеты

В МИД РФ заявили, что не располагают данными о прекращении выдачи виз странами Запада

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код