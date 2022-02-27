США и Албания инициировали созыв заседания СБ ООН по Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США и Албания выступили с инициативой созыва очередного заседания СБ ООН по украинской проблеме, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

Источники поясняют, что целью заседания будет проведение процедурного голосования для принятия резолюции о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ситуации вокруг Украины.

Просьба о проведении воскресной сессии по Украине поступила после того, как Россия наложила вето в пятницу на проект резолюции Совета Безопасности ООН.