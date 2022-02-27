Глава МИД Чехии призвал сограждан покинуть Россию и Белоруссию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавски призвал граждан Чехии, находящихся в России и Белоруссии, вернуться в Чехию в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы ужесточаем рекомендации по путешествиям в Россию и Белоруссию. Мы призываем граждан Чехии в России и Белоруссии вернуться в страну", - заявил министр внутренних дел Чехии на пресс-конференции в воскресенье после заседания кризисного штаба МИД страны. Липавского цитирует один из крупнейших новостных порталов Чехии novinky.cz.

Глава МИД также сообщил, что все сотрудники посольства страны на Украине эвакуировались на родину. Генеральное консульство Чехии во Львове также было успешно эвакуировано.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В Минске отрицают участие белорусских военных в этой операции.