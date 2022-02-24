Байдену предложили провести кибератаки против РФ "в невиданных масштабах"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спецслужбы США представили президенту страны Джо Байдену варианты осуществления массированных кибератак, "направленных на то, чтобы помешать России проводить ее военные операции на Украине". Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на знакомых с этой информацией источников.

По их данным, Байдену "предложили использовать американское кибероружие в невиданных до этого масштабах".

В частности, по словам источников, речь идет о создании препятствий в работе интернета в России, отключении электричества и вмешательстве в работу железнодорожного сообщения, чтобы "помешать России снабжать ее вооруженные силы".

При этом, отмечается, что пока окончательного решения по таким представленным предложениям не принято.