Великобритания разрешит россиянам хранить в своих банках не более 50 тысяч фунтов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Британский МИД объявил о санкциях в отношении России в связи с событиями на Украине, в том числе россиянам запретят хранить в британских банках более 50 тысяч фунтов (почти 68 тысяч долларов США или 60 тысяч евро).

"Новые ограничения подразумевают ограничение для состоятельных россиян доступа к банковским счетам в Великобритании, включая лимит в 50 тысяч фунтов на банковском счете", - говорится в заявлении Форин офиса, опубликованном в четверг.

Ранее Лондон объявил о введении санкций за военную операцию РФ на Украине. В частности, сообщалось, что будет ограничен размер вкладов россиян в британских банках, но максимальная сумма не была названа. Также меры коснутся ВТБ, "Аэрофлота", "Ростеха", "ОАК", "ОСК", "Уралвагонзавода". Кроме того, Великобритания закрывает доступ банков РФ к своей финсистеме.