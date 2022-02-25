Великобритания ввела санкции в отношении президента и главы МИД РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу власти Великобритании внесли президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова в санкционный список Соединенного Королевства.

Их фамилии значатся в обновленном в пятницу санкционном списке. Он опубликован на сайте правительства Великобритании. В списке отмечается, что санкции в данном случае предусматривают замораживание активов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил Путину и Лаврову персональными санкциями.

Премьер заявил, что введет эти санкции в ближайшее время в ответ на "реваншистскую миссию" двух российских лидеров. Он также призвал союзников ввести против российского президента максимально болезненные меры и отключить Россию от SWIFT. Ранее сообщалось, что на это пока не готовы пойти страны Евросоюза.

24 февраля правительство Великобритании ввело санкции против банка ВТБ, госкорпорации "Ростех" и оборонных компаний "ОАК", "ОСК" и "Уралвагонзавод". Их активы в Британии должны быть заморожены, их полностью лишат доступа к британской финансовой системе. е и не смогут осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.