Meta не ответила на требование РКН разблокировать страницы российских СМИ в Facebook

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил компании Meta требования снять ограничения со страниц четырёх российских СМИ, наложенные за последние сутки соцсетью Facebook, говорится в сообщении ведомства.

"На момент опубликования новости официального объяснения причины применения дискриминационных мер в отношении телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" со стороны администрации Meta Platforms не поступило. На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в четверг на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций.

"Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. В качестве обоснования введенных ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ", - уточняется в сообщении.

РКН по каждому случаю ограничения указанных российских СМИ направил официальное письмо администрации компании Meta Platforms с требованием снять блокировку и объяснить причину наложенных санкций.

"Примененные администрацией социальной сети Facebook в отношении российских СМИ ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - отметили в РКН.