Meta отказалась исполнять требование РКН о снятии ограничений с российских СМИ в Facebook

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент компании Meta Ник Клегг сообщил, что компания отказалась исполнять требование российских властей относительно страниц СМИ РФ в соцсети Facebook.

"Вчера российские власти потребовали от нас прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, размещенного в Facebook четырьмя российскими государственными СМИ. Мы отказались. В результате они объявили, что будут ограничивать использование наших услуг", - написал Клегг в твиттере.

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what"s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe — Nick Clegg (@nickclegg) February 25, 2022

По его словам, обычные россияне используют приложения компании для самовыражения и самоорганизации.

"Мы хотим, чтобы их голоса продолжали быть услышанными, делиться тем, что происходит, и организовывать через Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger", - написал он.

Ранее в пятницу в РКН сообщили, что в соответствии с решением Генпрокуратуры с 25 февраля частично ограничивают в РФ доступ к социальной сети Facebook из-за цензуры российских СМИ.

"25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что 24 февраля направили требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения.

"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", - сказали в РКН.

10 марта 2021 за отказ удалить запрещенный в РФ контент РКН замедлил трафик соцсети Twitter на половине ПК и 100% мобильных устройствах. 17 мая в РКН сообщили, что Twitter удалил уже 91% запрещенного контента, в ведомстве положительно оценили усилия соцсети по удалению противоправных материалов и сняли ограничение скорости на стационарных компьютерах (в фиксированных сетях и с связанных с ними сетями Wi-Fi), оставив замедление на мобильных устройствах. Оно сохраняется до сих пор.