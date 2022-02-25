Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса Казахстана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента республики.

"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении Назарбаевой.

Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе или на публике ни во время, ни после массовых беспорядков в Казахстане. Также она почти два месяца не приходила на заседания мажилиса.

После передачи 28 января председательства в партии власти Nur Otan от Нурсултана Назарбаева президенту Касым-Жомарту Токаеву съезд исключил ее из состава политического совета партии и, соответственно, бюро политсовета.