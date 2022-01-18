Назарбаев опроверг сообщения о расколе элит в Казахстане

Он заявил, что отошел от дел с 2019 года и сейчас находится в Нур-Султане на заслуженном отдыхе

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал события начала января, выступив с видеообращением. Он заявил, что раскола элит в стране нет и у действующего президента Касым-Жомарта Токаева в руках вся полнота власти.

Он назвал целью "этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан" разрушение целостности страны и устоев государства, и выразил уверенность, что кризис будет преодолен, в том числе за счет предложенных Токаевым реформ, которые призвал поддержать.

"Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, как зеницу ока", - отметил он.



Отвечая на "многочисленные обращения", поступившие в его адрес, и на публикации в СМИ, Назарбаев напомнил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, который сейчас обладает всей полнотой власти в стране и является председателем Совета безопасности страны, а скоро будет выбран и председателем правящей партии "Нур-Отан".

"И с тех пор (с 2019 года - ИФ) являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, - сказал Назарбаев. - Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

По словам лидера нации, случившаяся трагедия стала для всех уроком. Следствие выяснит, кто организовал погромы, отметил он и выразил соболезнования семьям погибших.

В разгар беспорядков в Казахстане СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева и его семьи из Казахстана. Отмечалось, что первого президента страны не видели на публике с конца декабря, когда он посещал Петербург. Киргизские журналисты 6 января сообщили, что в Бишкеке приземлились два самолета, принадлежащие семье Назарбаева. 5 января Токаев заявил, что сменил Назарбаева во главе Совбеза, хотя по закону пост был закреплен за первым президентом пожизненно.

На следующий день пресс-служба президента Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко поговорил с Назарбаевым по телефону. 8 января пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот не покидал Нур-Султан и передал пост главы Совбеза Токаеву добровольно.

Затем все три зятя и племянник Назарбаева оставили высокие должности, а его старшая дочь Дарига заболела COVID-19 и перестала посещать заседания мажилиса, депутатом которого является.

Из всей семьи до сих пор беспорядки комментировала только младшая дочь лидера нации Алия, которая упомянула в инстаграм, что отец получает многочисленные выражения поддержки со стороны казахстанцев. Вскоре она удалила свой аккаунт.

16 января источники Guardian сообщили, что Назарбаев остается в столице и активно обсуждает с Токаевым перераспределение активов, доходов и природной ренты.