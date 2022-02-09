Дочь Назарбаева Дарига второй месяц не приходит на заседания мажилиса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига, депутат мажилиса, второй месяц не приходит на заседания палаты.

На пленарном заседании мажилиса 9 февраля ее не было. В мажилисе подтвердили, что она не пришла, и добавили, что депутат взяла отпуск "без содержания".

Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе или на публике ни во время, ни после массовых беспорядков в Казахстане.

12 февраля в пресс-службе палаты объяснили, что она заболела. 17 января ее пресс-секретарь сказал, что она до февраля будет в отпуске, так как ей нужна реабилитация после перенесенного COVID-19. 1 февраля помощница Назарбаевой сказала, что она продолжает реабилитацию после болезни и остается в Нур-Султане.

После передачи 28 января председательства в партии власти Nur Otan от Нурсултана Назарбаева президенту Касым-Жомарту Токаеву съезд исключил ее из состава политического совета партии и, соответственно, бюро политсовета.

Из семьи Назарбаева первой прокомментировала беспорядки младшая дочь лидера нации Алия Назарбаева. Она в инстаграме выразила сожаление из-за гибели людей, сообщила, что тяжело переживает происходящее, и поблагодарила земляков за поддержку отца. Затем она стерла этот пост.

Нурсултан Назарбаев в видеообращении, выпущенном 18 января, заявил, что раскола элит в стране нет и у Токаева в руках вся полнота власти.