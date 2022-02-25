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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Блинкен счел важным продолжать поддерживать контакты с РФ по военной линии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия должна представлять себе, каким рискам может подвергнуть себя в случае ошибок в расчетах, для этого необходимо поддержание контактов по военной линии.

"Вы всегда хотите быть уверенными, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому одна из вещей, которые мы хотим сделать, – это поддерживать связь с Россией по военной линии, чтобы четко дать понять, чем она рискует, если ошибется в расчетах", - сказал он в интервью телеканалу СВS.

24 февраля президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на просьбу охарактеризовать отношения США и РФ, заявил, что "в настоящее время можно сказать, что отношения – полностью разорванные". Он отметил, что не планирует проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

США Энтони Блинкен РФ

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