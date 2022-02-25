Советник Зеленского заявил, что президент остается в Киеве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Украинский лидер Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.

Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.

"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива - проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количествах. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.

Ранее стало известно, что Франция выразила готовность оказать содействие в обеспечении безопасности Зеленского в случае необходимости. Об этом сообщил корреспондент газеты Le Figaro со ссылкой на главу ведомства Жан-Ива Ле Дриана.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.